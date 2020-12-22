Жительница Муравленко лишилась денег, оформляя доставку шубы через сайт Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что в ноябре 2020 года женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже шубы, стоимостью 12 тысяч рублей.

Спустя время ей позвонил потенциальный покупатель. Предложив северянке оформить доставку, он отправил ей ссылку. Далее женщина перешла на сайт и неоднократно ввела свои банковские реквизиты и коды безопасности, поступающие на телефон.

В результате со счета потерпевшей списались 36 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами, и проверять подлинность полученной информации. Злоумышленники под любым предлогом пытаются узнать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, трехзначное число, расположенное на оборотной стороне карты, а также коды безопасности из сообщений.