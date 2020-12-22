В Новом Уренгое проверили места продажи пиротехники

Фото: МЧС России по ЯНАО

Приближается Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников, который, как известно, не обходится без красочных фейерверков.

Однако необходимо помнить, что пиротехника - далеко не самая безобидная забава. Ежегодно при использовании данных изделий происходят несчастные случаи - травмы и пожары. Только строгое соблюдение правил хранения и техники безопасности может гарантировать, что праздник удастся на славу, а не закончится на больничной койке. И это только в том случае, если товар, реализуемый в магазине, имеет необходимую документацию и проверенного поставщика.

Накануне старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Новом Уренгое Геннадий Рогальский провел рейд по местам продажи пиротехнических изделий.

-Грубых нарушений на сегодняшний день зафиксировано не было, все озвученные замечания не требует серьезных временных или материальных затрат и будут устранены в течение дня. Естественно, по этим точкам будут проведены дополнительные рейды, - подвел итог МЧСник.

Ямальские спасатели обращаются к жителям округа с призывом быть предельно ответственными покупателями: при выборе пиротехники попросите продавца предъявить сертификат соответствия изделия, проведите визуальный осмотр упаковки, обратите внимание на срок годности и наличие инструкции.

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