Погода на Ямале на 22 декабря: мороз продолжается

Погода на Ямале на 22 декабря Фото: pixabay.com

Во вторник, 22 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -35, ночью -37. Ветер 5-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -35, ночью -39. Ветер 2-3 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -37, ночью -44. Ветер 2-3 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Днем -41, ночью -47. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -40 ночью -44. Ветер 2-3 м/с.

Тарко-Сале: малооблачно. Днем -42, ночью -46. Ветер 2-3 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -31, ночью -34. Ветер 5-6 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -36, ночью -40. Ветер 2-3 м/с.