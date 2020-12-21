«Большинство из запланированного нам удалось воплотить»: на Ямале подвели итоги работы за год

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В Салехарде состоялся заключительный в 2020 году Совет глав под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. В нем приняли участие руководители муниципалитетов и члены правительства округа.

-Этот год был непростым для всех. Десять месяцев мы работаем в условиях пандемии. Коронавирус вмешался в наши планы по строительству объектов, благоустройству. Были объективные трудности с поставками материалов, привлечением работников. Тем не менее есть муниципалитеты, где все процессы были организованы, и объекты сданы в срок. Но есть и те, кому нужно сделать выводы и усилить работу в следующем году. В целом, большинство из запланированного нам удалось воплотить, - отметил губернатор.

Также Дмитрий Артюхов вручил награды за победу в окружном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Так, глава Лабытнанги Марина Трескова отмечена в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах».

Глава Ноябрьска Алексей Романов удостоился награды в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Глава Салехарда Алексей Титовский стал лучшим в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».