Фото: администрация Пуровского района

К Новому году в Тарко-Сале отремонтировали все муниципальные контейнерные площадки, приведя в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Их смонтировали на водонепроницаемом бетонном основании, а с трех сторон установили металлическое ограждение высотой не менее 190 сантиметров.

Заменили и мусорные баки. Теперь они имеют крышки, для их открытия внизу предусмотрены железные педали. Отметим, что установить подобные контейнеры неоднократно просили сами жители, оставляя комментарии в социальных сетях.

Все баки выполнены из прочного пластика, допускающего эксплуатацию от -40 до +60 градусов.

Чтобы площадки для сбора ТКО всегда находились в надлежащем состоянии, на них прикрепили информационные таблички с указанием собственника и контактными данными обслуживающей организации.

К слову, с 1 января услугу по вывозу и утилизации ТКО планируют сделать коммунальной. Она будет рассчитываться на одного человека, а не на один квадратный метр. Плата за нее будет обязательной для всех проживающих в населенных пунктах района.