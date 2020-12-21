«Вспомним лето!»: в Надымском районе стартовал необычный фотоконкурс

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть ВКонтакте

Участников группы «Надым и Надымский район» в соцсети ВКонтакте приглашают принять участие в фотоконкурсе «Вспомним лето!».

-Лето-2020 было, конечно, непростым. Но! Мы все равно радовались солнцу, теплу и отдыхали, как могли, чтобы поделиться фотографиями с друзьями, чтобы в зимние морозные вечера перелистать самые яркие моменты этого лета! Мы уверены, интересно провести время можно и не покидая родной Надым, - рассказали организаторы.

Вспомните, что порадовало лично вас этим летом? Какой момент вы сохранили в памяти или на фото в своем мобильном? Смело делитесь ими и получите шанс выиграть один из призов.

Для участия достаточно опубликовать фото на своей странице, указав геолокацию и хештеги: #ndm_ГородСчастья и #ЯлюблюНадым. Если эти простые условия будут исполнены, то организаторы сделают репост фотографии в группу и присвоят участнику порядковый номер.

Подведение итогов состоится 28 декабря. Трех победителей выберут при помощи случайного генератора чисел.