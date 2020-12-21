За прошедшую неделю ямальские автоинспекторы задержали 41 нетрезвого водителя

Фото: УМВД России по ЯНАО

За прошедшую неделю, с 14 по 20 декабря, ямальские автоинспекторы задержали 41 нетрезвого водителя. Отметим, что троих ждет не административная, а уголовная ответственность, поскольку ранее они уже привлекались за подобные действия.

Так, в минувшую субботу, 19 декабря, сотрудники зарегистрировали сразу три ДТП с участием водителей, имеющих признаки опьянения.

Одно из них случилось в Новом Уренгое. Подвыпивший мужчина, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с иномаркой.

Во втором случае пьяный салехардец без водительского удостоверения не справился с управлением и врезался в припаркованный в жилой зоне внедорожник.

В третьем случае, который произошел также в Салехарде, водитель иномарки превысил скорость и, опрокинувшись, въехал в ограждение.

Как отмечают автоинспекторы, число аварий с участием нетрезвых водителей продолжает оставаться недопустимо высоким - 267. Из них 10 человек погибли и 67 оказались ранены.

В Госавтоинспекции призывают не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, возможно они управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Проявленная бдительность может спасти человеческие жизни.