В Лабытнанги управляющая компания заплатит крупный штраф за несделанные ремонты Фото: pixabay.com

Прокуратура Лабытнанги проверила исполнения требований жилищного законодательства многоквартирных домов со стороны ООО «Престиж». В итоге было выявлено несколько нарушений.

Так, в доме № 13 «г» по ул. Ковалева длительное время не проводился ремонт фундамента, цокольного перекрытия и чердака. В доме №15 по ул. Корчагинцев - ремонт фундамента, кровли крыши, цоколя, входных крылец и системы электроснабжения. В доме №55 по ул. Первомайская - ремонт кровли крыши, из-за чего происходили протечки в квартиры жильцов. В доме №7 по ул. Брусничная не устранялись протечки в системе отопления.

В связи с этим в отношении ООО «Престиж» и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения назначен штраф на общую сумму 275 тысяч рублей.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

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