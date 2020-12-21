Аферисты перевели накопления салехардцев в негосударственный пенсионный фонд Фото: pixabay.com

Салехардская прокуратура организовала проверку по обращениям местных жителей о нарушении их пенсионных прав.

Было установлено, что в 2017 году АО «НПФ Будущее» заключило с тремя горожанами договоры об обязательном пенсионном страховании. Однако сами потерпевшие даже не догадывался об этом и не подписывал никаких бумаг. После этого денежные накопления северян в размере 554 тысяч рублей были переведены на счет учреждения.

Стремясь соблюсти права граждан, прокуратура обратилась с иском в суд о признании указанного договора недействительным, а также о передаче денег обратно в государственный фонд, включая проценты за неправомерное использование.

В итоге суд полностью удовлетворил все требования, также взыскав моральный вред в пользу потерпевших. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, действия НПФ «Будущее» по использованию персональных данных признали незаконными.

Напоминаем, что с таким же способом мошенничества столкнулись жители Надыма и Тарко-Сале. Их накопления ушли в тот же самый негосударственный пенсионный фонд.