Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 декабря 2020 года увеличилось на 188 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 188 человек, с начала периода - 30 352.

Из общего числа болеющих госпитализировано 962 жителя, 524 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 307 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 59-летнего мужчины из Ноябрьска, а также 60-летнего и 67-летнего мужчин из Нового Уренгоя.

Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 973 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 177 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 31, Надымском районе и Губкинском - 24, Ямальском районе - 20.

Далее идут: Новый Уренгой - 18, Пуровский район - 15 и Салехард - 13.

Замыкают список: Муравленко и Шурышкарский район - 8, Приуральский район - 6, Лабытнанги и Тазовский район - 5.

Всего в регионе было проведено 1 656 тестов в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 221 человек, за весь период - 22 568.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 29 350 человек с COVID-19, с начала периода - 2 877 727. Выздоровевших - 19 705, за весь период - 2 295 362. Умерших - 493, с начала периода - 51 351.