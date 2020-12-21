На Ямале открыт первый региональный зимник Коротчаево - Красноселькуп

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На Ямале открылось движение по автомобильной дороге Коротчаево - Красноселькуп общей протяженностью 132 километра. Зимник доступен для всего автотранспорта массой до 30 тонн.

-Уже традиционно открываем этот зимник первым. Проезд по нему соответствует всем нормам безопасности, установлены КПП, все необходимые дорожные знаки и сигнальные вехи. Если позволит погода, то в ближайшее время откроем проезд для всех типов транспортных средств, - сообщил заместитель начальника отдела Новоуренгойского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Антон Калихов.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Кроме того, актуальная информация размещается на интерактивной карте.

Также дорожники напоминают, что по открытым зимним автодорогам рекомендуется двигаться колонной минимум из двух автомобилей. Необходимо взять с собой суточный запас пищи и воды, теплую одежду, запас топлива и колес, инструменты для ремонта, буксировочный трос и лопату. Важно не нарушать установленный тоннаж и скоростной режим.