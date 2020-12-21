В строящемся храме Уренгоя собирают иконостас

Фото: администрация Пуровского района

В Уренгое продолжается строительство храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Сейчас работники приступили к важному этапу - сборке иконостаса. Пятиметровая конструкция выполнена из дуба и включает 25 икон по три ряда. Его возводят умельцы из Мурома, известные своими работами как в России, так и за рубежом.

В нижнем ряду расположены царские врата, лики Спасителя и Богоматери, а также икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Второй ряд - это изображения основных событий Евангельской истории. В центре третьего - главного ряда - расположат лик Христа, Иоанна Крестителя и Богоматери.

Отметим, что иконы написаны художниками специально для уренгойского храма.

В него уже вложили душу сотни людей : резчики, краснодеревщики, монтажники, конструкторы и художники. Бригада из Кирова сделала пол из лиственницы, совсем скоро здесь приступят к монтажу лестниц.

Зимой специалисты будут заниматься внутренними работами, а летом - установкой ограждений и благоустройством территории.

Православный храм возводят из кленового бруса на благотворительные средства предприятий, предпринимателей, общественных организаций и частные пожертвования жителей поселка. Храм рассчитан на 200 прихожан, строительство начали в 2017 году, завершить работы планируется до конца 2021 года.