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На трассе Надым-Салехард появятся заправка и магазин. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии, прошедшей 20 декабря.

Напоминаем, что 9 декабря открылся долгожданный сквозной проезд между городами. Теперь западная и восточная части округа соединены круглогодичным автомобильным сообщением. Прежде на этом направлении действовал только зимник, а в теплый сезон добраться на авто из Надыма в Салехард не было возможности.

Как сообщил губернатор, следующий шаг - создать на дороге сервисную инфраструктуру и обеспечить связь. С мобильными операторами переговоры об этом уже ведутся.

-Мы договорились с одной из наших ведущих нефтяных компаний о строительстве заправочного пункта с магазином и сервисом. Также рядом сделаем пункт Ямалспаса. Спасатели будут дежурить там круглосуточно и круглогодично, чтобы в случае необходимости выйти на помощь. К концу следующего года мы должны подготовить инфраструктуру, чтобы нефтяная компания сделала там заправочный комплекс, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Следить за состоянием дороги будут три подрядные организации, с которыми заключены контракты.