В Новом Уренгое изменят схемы движения в районе строящегося путепровода

Фото: личная страница Андрея Воронова в Instagram

В Новом Уренгое прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором были рассмотрены предложения горожан относительно схем движения в районе строящегося путепровода. Их жители озвучили во время прямого эфира с Андреем Вороновым в Instagram.

-Принято решение на период строительства транспортной развязки установить временный светофор на перекрестке по ул. Таежная, 6П. Также пересмотрим режим работы светофора по ул. Железнодорожная - Западная магистраль. Установим стрелку «Поворот направо» и продлим цикл работы светофора со стороны магазина «Кедр», - рассказал глава города.

Также в качестве эксперимента на перекрестке улиц Мира и Дружбы народов будет выделена отдельная зона для пешеходов. В связи с этим автомобильный поток не будет пересекаться с людьми, переходящими дорогу.

-Думаю, эти меры помогут минимизировать пробки, сделают движение безопаснее и удобнее как для водителей , так и для пешеходов, - подытожил Андрей Воронов.

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