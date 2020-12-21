В Тарко-Сале прошла выставка работ городских умельцев

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале организовали выставку декоративно-прикладного искусства «Озыр-лун» («Наследие»), приуроченную к 90-летию округа. Инициатором выступила общественная организация коми-зырян «Пуровские изьватас».

В мероприятии приняли участие семь талантливых мастеров-любителей из окружного центра. Они представили свои лучшие работы в разнообразных стилях. Таркосалинцы смогли увидеть картины, выполненные из бисера и в технике алмазной живописи, изделия из меха, шаманские бубны и многое другое.

Фото: администрация Пуровского района

Открытие выставки началось с награждения. Почетные дипломы вручили работникам культуры, общественникам и мастерам, которые сотрудничают с общественной организацией. Гостей пригласили немного, чтобы участники смогли соблюдать дистанцию.

Также участники отметили, что желание создавать прекрасное своими руками у ямальцев было всегда, а темы для сюжетов обязательно найдутся.