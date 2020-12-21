Сладкая и деревянная: в Салехарде появились две необычные елки

Фото: www.salekhard.org

В преддверии нового года в Салехарде появились две очень необычные елки - деревянная и сладкая.

Первая состоит из светлых брусков и возвышается на два метра. Увидеть ее можно у служебного входа в Центр культуры и спорта «Геолог». Отметим, что инициатива принадлежит местным сотрудникам.

Оригинальная красавица украшена старыми дисками, самодельными сувенирами, стеклянными и мягкими игрушками, а на вершину водружена звезда. Все части конструкции выполнены вручную плотником учреждения.

Фото: www.salekhard.org

Также работники украсили и живую ель, находящуюся в близлежащем сквере у детской игровой площадки. Теперь зелена красавица притягивает внимание ребятни конфетами и леденцами - около 50 «съедобных» украшений.

-Наша работа - дарить праздник жителям города. В этом году впервые наряжали такие необычные елки, в предыдущие годы все было классически - шары и гирлянды. Думаем, что особенно «сладкая» елка приглянется детворе, - рассказала директор центра Алена Нурмурадова.