На Ямале завершаются работы по обустройству зимника между Лабытнанги и Теги

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале продолжаются работы по устройству зимних автодорог. Так, переправа Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги ориентировочно откроется 25-28 декабря. Также рабочие трудятся над зимником Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, запуск движения запланирован на начало 2021 года.

Сейчас на границах участков размещены помещения контрольно-пропускных пунктов, установлены шлагбаумы и запрещающие дорожные знаки, указывающие на обустройство.

В связи с этим инспекторы ГИМС продолжают профилактическую работу среди населения, направленную на безопасное передвижения по ледовым дорогам.

-Мы регулярно делаем замеры полотна и параллельно объясняем населению, что выезд на переправы до окончания их устройства и сдачи приемочной комиссии категорически запрещен, - рассказал инспектор по маломерным судам Пуровского инспекторского отделения Александр Волков.

Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает автовладельцам, что пользоваться несанкционированными ледовыми переправами запрещено и опасно для жизни. Настоятельно рекомендуем соблюдать требования информационных и запрещающих знаков, особенно установленную грузоподъемность.