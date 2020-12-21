Погода на Ямале на 21 декабря: сильное похолодание

Погода на Ямале на 21 декабря Фото: pixabay.com

В понедельник, 21 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем -31, ночью -37. Ветер 2-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -28, ночью -37. Ветер 7-12 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -27, ночью -36. Ветер 6-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -32, ночью -40. Ветер 6-7 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -29 ночью -37. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем -31, ночью -40. Ветер 4-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем -28, ночью -31. Ветер 3-6 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -29, ночью -37. Ветер 7-11 м/с.