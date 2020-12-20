Сотрудники Госавтоинспекции Ямала провели проверку водителей автобусов

Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Госавтоинспекция Ямала внимательно следит за безопасностью дорожного движения в сфере пассажирских перевозок на маршрутных такси. Сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на профилактику, выявление и пресечение нарушений ПДД.

За время рейда полицейские остановили и проверили 20 автомобилей. Сотрудники технического надзора проверили техническое состояние грузового автотранспорта, наличие путевой документации, предусмотренной действующим законодательством.

По итогам мероприятия сотрудники возбудили пять административных производств, в том числе связанных с неправильным использованием тахографа, регистрирующего скорость транспортного средства, режим труда и отдыха водителя.

Всего с начала 2020 года сотрудниками технического надзора ГИБДД проведено более 40 рейдовых мероприятий по соблюдению водителями грузовых автомобилей ПДД. Выявлено свыше 300 правонарушений, включая технические неисправности автомобилей и нарушения в использовании тахографа.