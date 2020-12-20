Еще у троих ямальцев исполнились желания в рамках акции «Теплый день»

20 декабря по всему региону волонтёры собирают подарки, чтобы потом доставить их адресатам. Фото www.yanao.ru

На Ямале продолжается благотворительная акция «Теплый день». Участие в ней принял губернатор Дмитрий Артюхов. Подарки от главы округа отправятся в Тазовский район, Салехард и Ноябрьск.

Цель акции - оказать поддержку детям с особенностями здоровья и одиноким пожилым людям. Их желания были опубликованы на сайте акции тёплыйдень.рф. Каждый житель округа мог исполнить чью-то мечту.

- Год был непростой, и мы все нуждаемся в подобных акциях, когда можно подарить тепло. Я очень рад, что эта традиция развивается. Помню первые шаги – в ней участвовали десятки человек, сейчас уже 1300. Значит, все больше ямальцев хотят делиться перед Новым годом своими положительными эмоциями. Нет ничего приятнее, чем делать кому-то подарки, - отметил Дмитрий Артюхов.

Как сообщает пресс-служба главы региона, акция «Тёплый день» проходит в округе с 2014 года. За предыдущие шесть лет исполнились желания более 4000 ямальцев. В этом году от неравнодушых жителей округа поступило еще 1300 подарков. Волонтеры и члены Молодёжного правительства доставят их до 30 декабря.