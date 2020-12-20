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Еще у троих ямальцев исполнились желания в рамках акции «Теплый день»

Их воплотил в жизнь глава региона Дмитрий Артюхов
Мария Васильева
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20 декабря по всему региону волонтёры собирают подарки, чтобы потом доставить их адресатам. Фото www.yanao.ru

20 декабря по всему региону волонтёры собирают подарки, чтобы потом доставить их адресатам. Фото www.yanao.ru

На Ямале продолжается благотворительная акция «Теплый день». Участие в ней принял губернатор Дмитрий Артюхов. Подарки от главы округа отправятся в Тазовский район, Салехард и Ноябрьск.

Цель акции - оказать поддержку детям с особенностями здоровья и одиноким пожилым людям. Их желания были опубликованы на сайте акции тёплыйдень.рф. Каждый житель округа мог исполнить чью-то мечту.

- Год был непростой, и мы все нуждаемся в подобных акциях, когда можно подарить тепло. Я очень рад, что эта традиция развивается. Помню первые шаги – в ней участвовали десятки человек, сейчас уже 1300. Значит, все больше ямальцев хотят делиться перед Новым годом своими положительными эмоциями. Нет ничего приятнее, чем делать кому-то подарки, - отметил Дмитрий Артюхов.

Как сообщает пресс-служба главы региона, акция «Тёплый день» проходит в округе с 2014 года. За предыдущие шесть лет исполнились желания более 4000 ямальцев. В этом году от неравнодушых жителей округа поступило еще 1300 подарков. Волонтеры и члены Молодёжного правительства доставят их до 30 декабря.