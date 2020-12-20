Глава Ямала поздравил сотрудников ФСБ округа с профессиональным праздником

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Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ветеранов и действующих сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. 20 декабря в России отмечают День работников ФСБ.

- От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Надёжная защита нашего государства и общества - приоритетная задача органов безопасности. Сотрудники ФСБ вносят существенный вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение экономической и информационной безопасности, противодействие коррупции, неукоснительное соблюдение прав граждан и предпринимателей, - отметил Дмитрий Артюхов.

Губернатор поблагодарил чекистов арктического региона за высокий профессионализм, грамотные и оперативные действия, мужество и преданность Северу. Глава округа выразил уверенность, что сотрудники ФСБ и дальше будут жестко и последовательно противостоять современным угрозам и рискам, обеспечивать высокий уровень защиты национальных интересов в Арктике.