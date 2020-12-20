На Ямале продолжается работа по устройству зимних автодорог

Инспекторы ГИМС напоминают правилах безопасного передвижения на ледовых дорогах. Фото 89.mchs.gov.ru

На Ямале продолжаются работы по устройству зимних автодорог Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Открытие запланировано ориентировочно 25-28 декабря. Еще один путь готовится к запуску в начале 2021 года. Он свяжет населенные пункты Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, официальное открытие которого запланировано на начало 2021 года.

На границах участков объектов уже размещены помещения контрольно-пропускных пунктов, установлены шлагбаумы и запрещающие дорожные знаки, ведутся работы по обустройству ледовых дорог, сообщили в главном управлении МЧС по ЯНАО. Но выход и выезд на лед запрещен.

- Мы регулярно делаем замеры ледового полотна и параллельно объясняем населению, что выезд на ледовые дороги до окончания их устройства и сдачи их приемочной комиссии для всех видов транспортных средств категорически запрещен, - отметил инспектор по маломерным судам Пуровского инспекторского отделения Александр Волков.