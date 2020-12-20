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На Ямале продолжается работа по устройству зимних автодорог

Инспекторы ГИМС напоминают ямальцам о соблюдении допустимого веса авто
Мария Васильева
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Инспекторы ГИМС напоминают правилах безопасного передвижения на ледовых дорогах. Фото 89.mchs.gov.ru

Инспекторы ГИМС напоминают правилах безопасного передвижения на ледовых дорогах. Фото 89.mchs.gov.ru

На Ямале продолжаются работы по устройству зимних автодорог Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Открытие запланировано ориентировочно 25-28 декабря. Еще один путь готовится к запуску в начале 2021 года. Он свяжет населенные пункты Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, официальное открытие которого запланировано на начало 2021 года.

На границах участков объектов уже размещены помещения контрольно-пропускных пунктов, установлены шлагбаумы и запрещающие дорожные знаки, ведутся работы по обустройству ледовых дорог, сообщили в главном управлении МЧС по ЯНАО. Но выход и выезд на лед запрещен.

- Мы регулярно делаем замеры ледового полотна и параллельно объясняем населению, что выезд на ледовые дороги до окончания их устройства и сдачи их приемочной комиссии для всех видов транспортных средств категорически запрещен, - отметил инспектор по маломерным судам Пуровского инспекторского отделения Александр Волков.