Погода на Ямале 20 декабря: ожидается небольшой снег

К вечеру столбик термометра опустится до минус 26 градусов. Фото yanao.ru

Сегодня, 20 декабря, на Ямале ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит минус 20 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до минус 26 градусов.

В течение дня синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 2 м/c. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В народном календаре 20 декабря почитается память святителя Амвросия. В прежние времена этот день как бы подводил черту под праздники уходящего года, поэтому говорили: "Амвросий праздники отбросил". Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе.