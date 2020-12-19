На Ямале в 2021 году появятся новые субсидируемые авиамаршруты

Фото с сайта правительства ЯНАО

Росавиация согласовала перечень субсидируемых на Ямале маршрутов и количество выполняемых рейсов в 2021 году. Об этом сообщает правительство Ямала.

С нового года в округе заработают 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных субсидируемых маршрутов. Появились и новые направления: Надым – Сочи, Надым – Симферополь, Ноябрьск – Сочи, Красноселькуп – Салехард и Красноселькуп – Тюмень. Уже есть расписание и открыта продажа билетов на них.

Субсидирование авиаперелетов для многодетных семей Ямала в следующем году продолжится.

- Мероприятие очень хорошо себя зарекомендовало, и мы этот билет в 2,5 тысячи рублей на ребенка из многодетной семьи обязательно сохраним, - сказал Дмитрий Артюхов.

Ранее при покупке билетов возникали технические проблемы с программой. В настоящее время специалисты техподдержки завершили все настройки и возможность приобретать билеты по льготной стоимости для многодетных семей Ямала возобновилась.

С сегодняшнего дня в кассах продаж можно покупать билеты на вертолеты по межмуниципальным маршрутам, а в Яр-Сале, Мужи, Тарко-Сале и Красноселькуп билеты можно оформить через интернет. До конца текущего года такую же возможность получат жители Мыса Каменного, Тольки и Сеяхи.