В отдаленном микрорайоне Ноябрьска появится детский врач-стоматолог

Фото с сайта администрации города Ноябрьск

Детский врач-стоматолог начнет прием в микрорайоне Вынгапуровский в следующем году. Об этом заявил глава Ноябрьска Алексей Романов в своем телеграм-канале.

- Во время прямого эфира жители Вынгапуровского задавали вопрос об отсутствии детского стоматологического кабинета в отдаленном микрорайоне.

Детский врач-стоматолог начнет прием в следующем году в медкабинете школы. Сейчас заканчивается работа по его оснащению. До конца этого года будет установлено необходимое оборудование. После того, как будет получена лицензия, кабинет начнет работать» - резюмировал градоначальник.

Вопрос о необходимости врача подняли жители города во время прямого эфира в Инстаграм. Мене чем за час к нему поступило около 150 вопросов. Часть из них уже решена, остальная часть вопросов в работе.