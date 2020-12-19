В Салехарде дети скатывались с горки прямо в железный забор

Фото с сайта ОНФ ЯНАО

Ямальские активисты добиваются безопасных условий пользования на детской площадке, расположенной на улице Комсомольской, 15 в Салехарде. Там в опасной близости от двухметровой детской горки разместили железный забор. Съезжающие с нее на большой скорости дети врезаются в ограждение.

О горке стало известно после жалобы родителей.

- Дети скатываются и врезаются ногами и головой прямо в металлический забор. Я даже сняла видео, как это происходит, и выложила в социальные сети, чтобы предостеречь родителей. Мой ребенок чуть не остался без зубов от игры на такой площадке, – рассказала мама двоих детей Светлана Кашник.

Общественники убедились, что расстояния от горки до забора действительно не хватает для полной остановки ребенка, и это представляет опасность. В тоже время власти Салехарда уверяют, что забор располагается в соответствии с нормами. Тем не менее администрация пошла на уступки и в ближайшее время обещает перенести забор подальше от горки.