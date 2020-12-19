Пенсионерка из Тарко-Сале назвала код и лишилась сбережений

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Разговор с приятной девушкой дорого обошелся 63-летней пенсионерке из Тарко-Сале. Женщина не досчиталась на электронном счету 122 тысяч рублей и сразу обратилась в полицию.

Пуровские следователи выяснили, что звонившая девушка представилась сотрудницей банка и сообщила о том, что с банковской карты таркосалинки кто-то пытается снять деньги. Злоумышленница обманов заставила доверчивую пенсионерку сообщить ей номер карты, срок ее действия, трехзначный код и код безопасности, поступивший в смс-уведомлении, после чего разговор прервался. На следующий день пенсионерка через банкомат проверила баланс и обнаружила, что с карты похищено 122 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». С пожилой женщиной проведена профилактическая беседа о распространенных видах и схемах обмана, порекомендовали при поступлении телефонных звонков из банка и попытках получения сведений о банковской карте немедленно прерывать разговор и перезванивать по номеру телефона, указанному на ее оборотной стороне.