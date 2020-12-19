На Ямале выявлено 186 новых случаев заболевания коронавирусом

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Роспотребнадзор ЯНАО поделился новыми данными по заболеваемости коронавирусом в округе. За минувшие сутки выявлено 186 новых случаев, из которых 10 приходится на вахтовых рабочих. На 19 декабря в округе официально подтверждено 29977 зараженных.

1 010 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них 59 пациентов – в тяжелом состоянии, 14 пациентов находятся на ИВЛ.

Самое большое число заболевших зафиксировано в Новом Уренгое – 21. В Ноябрьске за сутки заболели 22 человека, в Салехарде 11, в Надымском и Пуровском районах по 19 зараженных. В Губкинском – 16, в Шурышкарском районе – 14, в Муравленко – 13. В Тазовском и Приуральском районах по 9 заболевших, в Ямальском районе и Лабытнангах по 8, в Красноселькупском районе семь зараженных.

Не обошлось без смертей. В Ноябрьске скончалась женщина 60 лет, в Салехарде – 59-летний мужчина.