В Ноябрьске 45 медиков добровольно поставили вакцину «Спутник V»

Фото ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ" во ВКонтакте

В Ноябрьске в первоочередном порядке проводится вакцинация от коронавируса жителей, находящихся в основной группе риска. Так, 18 ноября 25 медиков привились от коронавируса

Всего на добровольную вакцинацию «Спутником V» (Гам-КОВИД-Вак ) подписались 45 медработников, которые ежедневно контактируют с пациентами с симптомами острых респираторных инфекций и подвержены максимальному риску заражения. Все они уже прошли обследование на антитела и тест на COVID-19.

Партию вакцины передали со склада Спид-центра. Особое внимание уделяется требованиям по доставке и хранению вакцины. Ее транспортировали в термоконтейнерах при температуре минус 18 градусов. В больнице вакцина хранится в холодильниках, поддерживающих необходимый температурный режим для хранения.

По мере поступления вакцины список людей, которые смогут привиться, будет расширяться. В итоге вакцинация станет доступна для всех жителей Ноябрьска.