В Тарко-Сале открылся большой каток под открытым небом

Фото с сайта правительства ЯНАО

В парке здоровья города Тарко-Сале Пуровского района торжественно открылся каток. Первыми на лед вышли сказочные волшебники Дед Мороз и Ямал Ири. Затем, на коньки встали дети и взрослые.

Таркосалинцы по достоинству оценили подарок. Каток в парке открыт для всех желающих без ограничений по времени. К организации нового общественного пространства подошли комплексно. На входе в парк установили мини-кофейню, где можно выпить горячего чаю или кофе с пончиками. Жители Тарко-Сале отмечают, что в парке появилось уютное и атмосферное место, куда можно прийти всей семьей или с друзьями, активно и с пользой для здоровья провести выходные и праздничные дни. На катке пуровчан просят соблюдать социальную дистанцию, а в день его открытия в целях профилактики коронавирусной инфекции всем желающим раздавали маски.

В то же время на площади КСК «Геолог» завершаются работы по возведению ледового городка.

Напомним, парк здоровья стал первым городским пространством, благоустроенным в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году специалисты управления городского хозяйства устроили здесь настоящую новогоднюю сказку.