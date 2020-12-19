Погода на Ямале 19 декабря: морозы до 35 градусов

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В субботу 19 декабря на Ямале ожидается серьезное похолодание. Столбик термометра опустится до -30-35 градусов, по ощущениям подморозит до -40-50 градусов, усилится ветер.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале похолодает до -28-32 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность. Слабый ветер подует с западной стороны.

В Надыме столбик термометра опустится до -30 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер легкий западный.

В Новом Уренгое синоптики прогнозируют ясную погоду и -33 градуса. По ощущениям похолодает до -47 градусов. Умеренный ветер подует с запада.

В Тазовском ожидается небольшая облачность и -35 градусов, ощущаться будет как -50. Ветер с порывами до 11 м/с подует с запада.

В Красноселькупе синоптики прогнозируют пасмурную погоду и -29-37 градусов. Ветер умеренный северо-западный.

В Салехарде, Лабытнанги, Аксарке и Мужах столбик термометра покажет -10-11 градусов. Небо затянет тучами, умеренный ветер подует с запада.

В Яр-Сале синоптики прогнозируют от -32 до -15 градусов и снегопады. Ветер легкий юго-западный.