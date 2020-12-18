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На Ямал поступил 61 аппарат для искусственной вентиляции легких. Они отличаются надежностью, функциональностью и простотой в использовании. Кроме того, техника универсальна: подходит для взрослых, детей и даже для новорожденных. Также ее можно легко перемещать с места на место.

-Техника качественная, проверенная и нужная. Кроме коронавируса у нас есть пациенты с инфарктами, инсультами и травмами, которым также требуется поддержка искусственной вентиляцией легких. Наши больницы с начала пандемии обеспечены аппаратами ИВЛ в достаточном количестве, но создание резерва на случай увеличения числа пациентов, которым они потребуются - это большой плюс, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Новые аппараты ИВЛ будут распределены в девять медучреждений: Надымскую ЦРБ, Новоуренгойскую ЦГБ, Салехардскую ОКБ, Окружной СПИД-Центр, Ноябрьскую ЦГБ, Муравленковскую ЦГБ, Тарко-Салинскую ЦРБ, Лабытнангскую ГБ и Губкинскую ГБ.

На данный момент первые 18 аппаратов уже находятся в Новоуренгойской ЦГБ. Сейчас специалисты проводят монтаж и пусконаладочные работы. Следующий этап - обучение врачей, на которое уйдет не более двух дней.

Техника распределена в отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных, операционный родильный блок, а также в отделения анестезиологии и реанимации городской больницы и инфекционного госпиталя.

Отметим, что аппараты закуплены за счет средств окружного бюджета.