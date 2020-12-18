В Надымском районе мошенники украли у пенсионерки более миллиона рублей Фото: pixabay.com

В полицию Надымского района обратилась 75-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 8 декабря потерпевшей позвонил некий мужчина, назвавший себя главным куратором Следственного комитета, и пояснил, что на основании постановления московского суда женщина признана пострадавшей от деятельности медицинской организации и ей назначена выплата в размере 620 тысяч рублей.

Для получения компенсации незнакомец велел надымчанке оплатить налог в размере 124 тысяч рублей. После этого он продолжил звонить пенсионерке, требуя еще денег под различными предлогами. В результате женщина перевела мошенникам 1 миллион 156 тысяч рублей. Не дождавшись обещанных выплат, она обратилась в полицию.

Также в ноябре текущего года был зарегистрирован еще один факт хищения на сумму 3 миллиона 400 тысяч рублей. Обманутый местный житель оформил займы в разных финансовых организациях и во избежание их несанкционированного списания, по указанию лжесотрудников банка, перевел на безопасный счет.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».