Власти Губкинского оперативно реагируют на замечания жителей в соцсетях

Фото: администрация Губкинского

Власти Губкинского оперативно реагируют на замечания жителей. Чаще всего горожане пишут о своих проблемах в социальных сетях и выкладывают фото, подтверждающее пост. Такие вопросы сразу берут на контроль.

Так, в одной из групп появились фотографии тропинки в 5-м микрорайоне за 17 домом. По мнению горожан ее бы не мешало почистить.

-Да, недоработано немножко, так как на тротуаре лежит кабель, который оставил житель, механизатор просто побоялся его порвать и не дочистил этот участок. Житель указал нам на это место, сфотографировал, и вот сейчас разбираемся, - рассказал представитель администрации.

Фото: администрация Губкинского

Также был почищен тротуар в 5-м микрорайоне за «Факелом» и отремонтирована горка в 6-м микрорайоне. На эти недочеты тоже указали губкинцы, выложив фотографии в соцстеях.

Кроме того, поступила жалоба и на то, что в 11-м микрорайоне водители ездят по тротуарам. Горожане попросили принять меры. В ответ на обращение в этом месте установлен знак «Жилая зона». Позже власти рассмотрят возможность ограждения тротуара.