«Корзина радости»: салехардцы могут купить подарки для детей из неблагополучных семей

Фото: www.salekhard.org

В преддверии нового года в Салехарде стартовала всероссийская акция #КорзинаРадости, которую инициировал Общероссийский народный фронт.

В свою очередь ямальское отделение поддержало инициативу, установив в четырех магазинах города специальные корзины. В них можно оставить сладости, игрушки или другой товар.

Все подарки будут переданы детям из неблагополучных семей или с ограниченными возможностями здоровья. Купить продукцию можно как в магазине, в котором находится корзина, так и принести с собой.

-Приближается Новый год. Это время подарков и волшебства. Несмотря на ограничения, мы постараемся сделать для детей праздник и призываем принять в этом участие всех желающих. Волонтеры акции #МыВместе и ОНФ каждый день будут изымать товары из корзины и развозить по адресатам. Списки детей мы получили от органов соцзащиты и опеки. Тележки будут стоять в магазинах до 31 декабря включительно, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ на Ямале Дмитрий Заякин.

Наполнить #КорзинуРадости можно в следующих магазинах:

-«Олененок» (ул. Ленина, 41);

-«Арго-2» (ул. Чапаева, 9);

-«Стерх» (ул. Губкина, 3);

-«Тройка» (ул. Игарская, 19).