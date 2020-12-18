В таркосалнском «Парке здоровья» открыли бесплатный каток

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале открылся новый каток. Его залили в городском «Парке здоровья». Первыми на новый лед вышли Дед Мороз со Снегурочкой и другие сказочные персонажи. Чуть позже к ним присоединился главный северный волшебник Ямал Ири.

Каток обустроили на месте паркового пруда, оснастили его безопасными бортами, организовали праздничное освещение и музыкальное сопровождение, а дорогу к нему украсил звездный путь - объект, состоящий из металлоконструкций со светящимися элементами.

Доступ сюда будет открыт для всех желающих в любое время. А чтобы горожане не замерзли, на входе в парк установили мини-кофейню: теперь здесь можно выпить горячего чаю или кофе с пончиками.

Отметим, что новогодний сюрприз для таркосалинцев организовали по поручению главы района Антона Колодина.

-Год был очень непростым для всех, и наша задача - сделать так, чтобы пуровчане, особенно юные жители, ощутили атмосферу любимого праздника как можно раньше, а не под бой новогодних курантов, - отметил он на рабочем совещании с профильными службами.