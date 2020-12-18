В Новом Уренгое стартовала выставка «Башкирская мозаика»

Фото: www.newurengoy.ru

В Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств состоялось открытие передвижной выставки «Башкирская мозаика», состоящей из 162 предметов.

Она включает три раздела: «Убранство жилища башкир и предметы быта», «Декор в национальной одежде и женские украшения», «Современное декоративно-прикладное искусство башкир».

На выставке можно увидеть богато декорированные женские национальные костюмы и украшения, бытовые принадлежности, изделия ковроткачества и женского рукоделия, войлоковаляния, мастеров-резчиков по дереву и камню, сувенирные изделия из бронзы и башкирской яшмы. Кроме того, местная общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия г. Новый Уренгой» предоставила юрту.

Выставка продлится до 24 января 2021 года, а затем ее смогут посетить жители Ноябрьска.

Отметим, что это уже третья экспозиция, организованная Сибайским музеем на Ямале. Раннее выставки, посвященные культуре и декоративно-прикладному искусству башкирского народа, проходили в 2016 и 2018 годах в Пуровском музее г. Тарко-Сале.