Жители Салехарда, переболевшие коронавирусом, благодарят медиков за выздоровление

Фото: www.salekhard.org

Жители Салехарда продолжают объединяться, чтобы выразить благодарность и поддержать медиков, которые борются с коронавирусом.

С каждым днем все большее количество неравнодушных горожан присоединяются к добровольческому движению и помогают врачам. Одни работают автоволонтерами - доставляет медиков на домашние приемы и развозит лекарства. Другие готовят горячие обеды и домашнюю выпечку, а третьи просто говорят добрые слова поддержки.

Так, местный житель Михаил Савченко благодарит медицинских работников Салехардской ОКБ, вылечивших его от коронавируса: Ирину Лапенко, Олега Савина, Иосифа Подвального, Рашида Мирзаева и Павла Истомина.

-Благодаря их труду, вниманию и заботе я остаюсь жить. Большое человеческое спасибо за ваше благородное дело от меня, всех моих родных и близких! Отдельное спасибо среднему и младшему медицинскому персоналу инфекционного отделения. Ваши терпение, отзывчивость, чуткость, понимание, забота, доброжелательное и внимательное отношение лечат не хуже медицинских процедур. Желаю вам крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, удовольствия от работы и исполнения всех замыслов! - говорит Михаил Савченко.

Также к нему присоединилась 81-летняя горожанка Иветта Худякова, переболевшая коронавирусом дома. Женщина осталась довольна вниманием и заботой врачей.

-Огромное спасибо моему участковому врачу-терапевту Лилии Вартанянс. Она у нас новенькая, но очень внимательная. И вообще всем нашим медикам низкий поклон, - благодарит женщина.

Также пенсионерка отметила слаженную работу специалистов отделения социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья. Иветта Худякова похвалила своего социального работника Марину Корсикову, которая ухаживает за пожилой женщиной уже почти 10 лет.