Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 декабря 2020 года увеличилось на 188 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 188 человек, с начала периода - 29 791.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 034 жителя, 54 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 300 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 59-летней женщины и 49-летнего мужчины из Нового Уренгоя, а также 72-летней женщины из Салехарда.

Напоминаем, что в понедельник, 14 декабря, на Ямале зафиксировали две смерти в Салехарде и Ноябрьске, 15, 16 и 17 декабря скончались трое.

Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 943 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 177 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 23, Надымском районе и Муравленко - 19, Ноябрьске - 18.

Далее идут: Пуровский район и Губкинский - 17, Салехард - 15 и Ямальский район - 12.

Замыкают список: Тазовский район - 11, Шурышкарский район - 10, Лабытнанги и Приуральский район - 8.

Всего в регионе было проведено 4 909 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 237 человек, за весь период - 21 891.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 552 человека с COVID-19, с начала периода - 2 791 220. Выздоровевших - 26 093, за весь период - 2 228 633. Умерших - 611, с начала периода - 49 762.