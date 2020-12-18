Надымчанин, до смерти забивший сожителя матери, предстанет перед судом Фото: pixabay.com

Надымский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1998 года рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Было установлено, что 16 января двое приятелей избили 50-летнего мужчину, который являлся сожителем матери одного из них. Причиной такой жестокости стала личная неприязнь.

В итоге потерпевший был доставлен в городскую больницу, где через несколько дней скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Также уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Напоминаем, что еще одно похожее преступление случилось в Новом Уренгое минувшим летом. Тогда местный житель убил возлюбленного своей бывшей девушки, а тело спрятал у себя в гараже.