В Новом Уренгое будет судить вахтовика из Башкирии, избившего собутыльника Фото: pixabay.com

Следственный отдел Нового Уренгоя завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Было установлено, что 20 октября житель Республики Башкортостан, собираясь уезжать после окончания рабочей вахты, познакомился на улице с тремя мужчинами без определенного места жительства. Далее он пригласил новых приятелей в арендованную им квартиру, чтобы отметить встречу. В ходе распития спиртного между ним и одним из его гостей произошел конфликт. В итоге мужчина жестоко избил 40-летнего потерпевшего, после чего предпринял попытку уехать, но был задержан сотрудниками полиции.

Сам потерпевший смог обратиться в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ему причинен вред здоровью средней тяжести.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.