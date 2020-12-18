В селе Гыда открыли новую пожарную часть с учебным классом

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в Instagram

В селе Гыда открыли новую пожарную часть. Сейчас в отдаленном поселении проживает почти 4 тысячи человек, а 19 спасателей круглосуточно обеспечивают их безопасность.

-Много лет они работали в неприспособленном деревянном здании - там отсутствовала вода, не было вентиляции, после выездов пожарные не могли высушить форму и рукава. Зимой в гараже температура воздуха падала ниже нуля градусов. Теперь спасатели забудут об этих проблемах, - рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Также, по его словам, в новом здании есть автономное газовое отопление и комната отдыха. Кроме того, теперь в пожарной части есть учебный класс - работники смогут заниматься и повышать квалификацию.

Напоминаем, что за последние два года были открыты четыре современных пожарных депо в Катравоже, Белоярске, Овгорте и Горках. В следующем в такую же часть переедут пожарные из Кутопьюгана.

-Спасибо работникам пожарной охраны за ваш тяжелый и самоотверженный труд. Будем и дальше создавать комфортные условия для работы, - сообщил глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале повысят зарплаты пожарным и спасателям. В среднем она увеличится на 15-20 процентов (подробнее)