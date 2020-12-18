Пуровские эковолонтеры собрали 120 килограмм использованных батареек

Фото: администрация Пуровского района

Активисты молодежного совета Пурпе уже в четвертый раз провели экологическую акцию «Ой, батарейка». В ее рамках в трех школах, здании администрации и в крупном торговом центре установили специальные экобоксы.

В итоге участники собрали порядка 120 килограммов отработавших аккумуляторов. Использованные батарейки общественники отправляют в специализированные пункты приема в Ноябрьске.

-Чтобы сделать планету чище, начинать нужно с малого. Батарейки наносят вред и природе, и человеку. Ртуть, никель, свинец, литий и другие вещества, входящие в состав батареек, могут вызывать тяжелые заболевания, - рассказали эковолонтеры.

Отметим, что в Уренгое и Ханымее также есть молодежные советы, которые стараются сделать планету чище. За год общими силами ребята утилизировали 300 килограммов батареек.

В Тарко-Сале специальные контейнеры для приема энергосберегающих ламп, ртутных термометров и батареек появятся в следующем году. Сейчас специалисты районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения решают, где и в каком месте их установить.

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