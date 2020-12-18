В Новоуренгойском ПНД завершился ремонт

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В психиатрическом отделении Новоуренгойского диспансера завершился ремонт. Сейчас в помещении созданы все условия для комфортного пребывания пациентов в период лечения.

Рабочие заменили системы водоснабжения и отопления, а освещение теперь соответствует программе энергосбережения.

-В 2021 году мы планируем проведение капитального ремонта здания всего диспансера. Это необходимая процедура, которая проводится с целью поддержания учреждений в достойном состоянии, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Напоминаем, что накануне в Новоуренгойской ЦГБ завершился текущий ремонт операционных блоков. Строительные бригады заменили кафельную плитку, сантехнику, пластиковые окна и освещение. Также было закуплено новое оборудование

По словам главного врача Кирилла Трапезникова, в случае полного укомплектования операционных бригад в больнице смогут выполнять 20-25 операций в день.