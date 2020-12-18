«Оформил два кредита»: житель Муравленко отдал мошенникам 300 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В муравленковскую полицию поступило заявление от местного жителя, который стал жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что на имя мужчины ошибочно оформлен кредит. Исправить ситуацию можно, воспользовавшись личным кабинетом и совершив определенные действия.

Не заподозрив обмана, муравленковец выполнил все указания лжесотрудника банка, введя необходимые сведения. Сделав это, мужчина действительно оформил кредит на свое имя в размере 150 тысяч рублей. Через некоторое время он назвал злоумышленнику коды безопасности, пришедшие на телефон, а после с его счета были списаны взятые в кредит деньги.

Через некоторое время северянину вновь позвонил лжесотрудник и сообщил, что произошел сбой, а операция не была подтверждена, после чего предложил повторить действия. В результате сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Обнаружив, что попался на уловку мошенника, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».