На трассе под Салехардом иномарка опрокинулась в кювет

Фото: МЧС России по ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

Так, 17 декабря, примерно в 23:00, на 12 километре трассы Салехард-Сургут автомобиль «Toyota Highlander» вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. Причиной аварии стало превышение скорости и неблагоприятные погодные условия. В результате происшествия водитель получил травмы и госпитализирован в больницу.

К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и одна единица спецтехники МЧС.

Отметим, что с начала 2020 года на региональных трассах произошло в 4 616 аварий, в которых 46 человек погибли и 440 травмированы, в том числе 36 детей.

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