«Город, в котором мы живем»: в Салехарде продолжается прием заявок на участие в фотоконкурсе

Фото: www.salekhard.org

Жители Салехарда продолжают отправлять свои фотоработы на конкурс «Город, в котором мы живем», посвященный 425-летию северной столицы и 90-летию ЯНАО.

Напоминаем, что снимки принимаются до 10 января, их необходимо размещать в специальном фотоальбоме в соцсети ВКонтакте с обязательной отметкой геолокации. Также в описании к фотографии в личном сообщении необходимо указать: название; номинацию, по которой она направляется; контактную информацию об авторе (ФИО, адрес электронной почты, телефон).

Фото принимаются в номинациях: «Виды Салехарда», «Новогодний Салехард» и «Многонациональный Салехард». В каждой из них победитель получит ценный приз: телевизор, электрогриль или хлебопечь.

В своих работах горожане могут поделиться видением родных просторов или показать любимые места в городе.

Оценивать работы будет конкурсная комиссия, в том числе известный ямальский фотограф, член Союза фотохудожников России Сергей Анисимов.

Участвовать могут жители, достигшие 18 лет. В одной номинации фотоконкурса принимается только одна заявка с одной работой.

Этапы фотоконкурса:

I этап: 16 ноября 2020 года - 10 января 2021 года. Сбор и регистрация фотографий.

II этап: 11 января - 20 января. Конкурсная комиссия отберет пять лучших фотографий по каждой номинации.

III этап: 20 января - 10 февраля. Выбранные работы разместят на портале «Живем на Севере» и в аккаунте администрации города в соцсети ВКонтакте для открытого голосования.

IV этап: 11 февраля - 14 февраля. Подведение итогов.