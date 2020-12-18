Житель Нового Уренгоя оформил крупный кредит и перевел деньги мошенникам Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1995 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы этого избежать, мужчина предложил некую схему, которая не вызвала у новоуренгойца никаких сомнений. В итоге северянин сам взял потребительский кредит в онлайн-банке на 428 тысяч рублей, снял деньги в банкомате, а затем перевел их на указанный мошенниками счет. После этого преступник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Максимальное наказание за это - до шести лет лишения свободы.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не производить действия под диктовку неизвестных лиц, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

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