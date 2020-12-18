В Тарко-Сале ссора между соседями едва не закончилась стрельбой Фото: Татьяна Коркина

В полицию Пуровского района поступил звонок от 23-летнего жителя Тарко-Сале. Молодой человек сообщил, что в ходе словесного конфликта с соседом, произошедшего в подъезде, злоумышленник достал предмет похожий на пистолет и стал угрожать выстрелить.

В этот же день, 8 декабря, полицейские прибыли на место происшествия. Далее стало известно, что 47-летний местный житель, находясь под действием алкоголя, действительно угрожал заявителю. В ходе внезапно возникшей ссоры он взял в руки травматический пистолет и направил его в лицо молодому человеку, при этом высказывая слова угрозы.

По приезду в отделение таркосалинец сознался в содеянном, добровольно отдав сотрудникам пистолет. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Также на мужчину заведено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Задетая коляска с ребенком обернулась для жителя Муравленко двумя годами тюрьмы. Также он угрожал убить отца семейства за сделанное ему замечание (подробнее)