Погода на Ямале на 18 декабря: переменная облачность и ветер

Погода на Ямале на 18 декабря Фото: pixabay.com

В пятницу, 18 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -20, ночью -22. Ветер 2-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - снег. Днем -15, ночью -28. Ветер 6-8 м/с.

Надым: пасмурно, в районе обеда пройдет небольшой снег. Днем -20, ночью -26. Ветер 9-13 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -20, ночью -30. Ветер 9-12 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -21 ночью -27. Ветер 7-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -21, ночью -29. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -15, ночью -19. Ветер 7-10 м/с.

Муравленко: малооблачно. Днем -21, ночью -27. Ветер 7-10 м/с.